السفارة الأميركية ترحّب بالتوافق على آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان، إن عمل اللجنة الاستشارية “يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن”.

ودعت السفارة جميع الأطراف إلى “العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين”.

وأشارت إلى أنه “يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي. كما نُثني على الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا”.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز،أعلنت في وقت سابق عن توصل اللجنة الاستشارية، إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وأنه سيتم التصويت على الآلية يوم الاثنين المقبل.

ترحب الولايات المتحد الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة…