ليبيا الان

دوجاريك: نأمل أن يتوصل ملتقى الحوار السياسي الليبي سريعًا إلى اختيار سلطة تنفيذية جديدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة بإعلان البعثة الأممية تقدما كبيرا خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار.

دوجاريك أعرب خلال تصريحات صحفية مقتضبة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد عن أمل المنظمة الدولية في تمكن أعضاء اللجنة في القريب العاجل من تضييق الخلافات الرئيسية والتوصل إلى شبه إجماع حول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بمقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

هذا ونالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إشادة واسعة النطاق لطريقة تعاملها مع محادثات أعضاء ملتقى الحوار.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك