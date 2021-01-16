ويليامز: اللجنة الاستشارية تتفق على آلية اختيار السلطة التنفيذية والتصويت الاثنين المقبل

أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، السبت، توصل اللجنة الاستشارية لملتقي الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية من أجل قيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

وقالت ويليامز في كلمة خلال المؤتمر الصحفي في جنيف، إن الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوت يوم الاثنين المقبل على آلية اختيار المناصب التنفيذية للمرحلة التمهيدية والتي توصلت إليها اللجنة الاستشارية.

وشددت ويليامز على أن العملية السياسية ليبية ليبية وليست بقيادة دول أجنبية ولا في غرف مظلمة، مؤكدة أن تحديد موعد الانتخابات في ديسمبر 2021 معقول.

وأوضحت ويليامز أن الخطوة الهامة المقبلة في المسار العسكري هي فتح الطريق الساحلي بين الهيشة الجديدة وسرت.

من جانبها أعربت الولايات المتحد الأمريكية، السبت، عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

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