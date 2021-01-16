الولايات المتحدة ترحب باتفاق اللجنة الاستشارية حول آلية اختيار السلطة التنفيذية

أعربت الولايات المتحد الأمريكية، السبت، عن ترحيبها بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدي ليبيا في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن هذا الاتفاق يعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي وأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعا البيان جميع الأطراف الليبية إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر2021 وتوفير الخدمات العامة وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين.

وأكد البيان أنه يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

وأثني البيان على المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ويليامز ستيفاني، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

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