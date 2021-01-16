بنغازي الطبي يعلن أول وفاة لأحد عناصره الطبية إثر إصابته بكورونا

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، وفاة أشرف علي الأوجلي الممرض ببرج الأمل الذي يبلغ من العمر 33 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تدهورت حالته الصحية وخضع للعلاج في المستشفى ولكنه توفي متأثرًا بالإصابة.

يذكر أن الراحل أحد أبطال فريق الجيش الأبيض و من الأوائل الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى كورونا منذ اجتياح المرض لمدينة بنغازي ، وهو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي لكونه أول الذين حجروا أنفسهم بعيداً عن ذويهم بالبرج وقدموا الرعاية الصحية للمرضى دون كلل أو ملل ، ويعتبر أول العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي من المتوفين أثناء علاج المرضى من فيروس كورونا.

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