التعرف على هوية جثث مكتشفة بمقابر جماعية في ترهونة

أعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق، السبت، تعرف عدد، لم تحدده، من أسر المفقودين من مدينة ترهونة على هوية أقاربهم بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة.

جاء ذلك بعد زيارة هذه الأسر لمعرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم «411» لسنة 2020 بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى التعرف على جثة المواطن خالد علي مسعود انديش المفقود بتاريخ 21 ديسمبر 2019، عن طريق شقيقه، الذي تعرف على ملابسه والعلامات المميزة بجسمه ومقتنياته الشخصية.

ومن المقرر استمرار المعرض مفتوحا حتى تتمكن عائلات المفقودين من مدينة ترهونة من زيارته لمساعدتها في التعرف على أقاربهم من خلال الاطلاع على الملابس، والمتعلقات الشخصية المعروضة.

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