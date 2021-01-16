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مصلحة طيران الوفاق: زيادة أسعار تذاكر السفر دون الرجوع لنا مخالفة للقانون

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أرسل رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى بن عمار، خطاباً للمدراء العامون  ب (الخطوط  الجوية الليبية –  الخطوط الأفريقية – طيران البراق  – ليبيا  للطيران – الأجنحة الليبية)، للتأكيد أن رفع أسعار تذاكر السفر إجراء مخالف  للأوامر الصادرة  بعدم رفع قيمة  أجور  وأسعار النقل الجوي إلا بالرجوع  لمصلحة الطيران المدني،وسواء أسعار تذاكر الرحلات  الداخلية أو الدولية وذلك لدراستها  ومن تم  اعتمادها.

وطلب بن عمار، من المدراء إيقاف العمل بأي أسعار جديدة على رحلاتهم.

وتعد زيادة  أسعار التذاكر دون الرجوع لمصلحة الطيران المدني  مخالفة للقانون   ولائحة التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • هذي ما يسموههاش ـ مصلحة طيران الوفاق يا محترم ..!!!!
    ـ هذي إسمها ((” المؤسسة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الليبية” )) –
    والناس الليبيين سواء فالداخل أو الخارج مش قاعدين ينتظروا فتصريحات وكلام وخلاص –
    ضروري أن تسمى الأسماء والمؤسسات بأسمائها ـوعملية الأصلاح واعتقال المتجاوزين والمحاسبة الادارية والفنية والمالية ممكن توفر على الدولة الكثير من الأموال وتضع الشخص المناسب فالمكان المناسب .
    لتسيير العمل فالصالح العام وليس لمصلحة جهة أخرى أو أحزاب أو اشخاص معينين .
    – الفترة الماضية دكتور ليبي رجل محترم بعائلنه مهاجر في احدى الدول توفي فالخارج وتم دفنه فمقابر المسيحيين واهله لليوم مش عارفين يردوا عياله ..!!!!! – لاحول ولاقوة إلا بالله
    #وأنتم الطيران المدني مدايرنه للعب الكورة مرة نادي مرة منتخب !!!! قولوا كلام يخش للعقل واحترمموا عقول الناس شوية .!!!!! لاحول ولاقوة إلا بالله

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