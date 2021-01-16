مصلحة طيران الوفاق: زيادة أسعار تذاكر السفر دون الرجوع لنا مخالفة للقانون

أرسل رئيس مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، مصطفى بن عمار، خطاباً للمدراء العامون ب (الخطوط الجوية الليبية – الخطوط الأفريقية – طيران البراق – ليبيا للطيران – الأجنحة الليبية)، للتأكيد أن رفع أسعار تذاكر السفر إجراء مخالف للأوامر الصادرة بعدم رفع قيمة أجور وأسعار النقل الجوي إلا بالرجوع لمصلحة الطيران المدني،وسواء أسعار تذاكر الرحلات الداخلية أو الدولية وذلك لدراستها ومن تم اعتمادها.

وطلب بن عمار، من المدراء إيقاف العمل بأي أسعار جديدة على رحلاتهم.

وتعد زيادة أسعار التذاكر دون الرجوع لمصلحة الطيران المدني مخالفة للقانون ولائحة التنظيم الاقتصادي لأنشطة الطيران المدني.

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