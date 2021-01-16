“عمل الوفاق” تعلن بدء عمل لجنة الإفراجات المالية المشتركة

أعلن وكيل وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة علي عكاشة بدء أعمال لجنة الإفراجات المشتركة بداية من الأسبوع الماضي.

وأوضح عكاشة أن اللجنة المشتركة مكلفة باستكمال أعمال اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات لتسوية أوضاع العاملين في القطاعات الإدارية وإحالتهم الي وزارة المالية.

وأضاف عكاشة أن الإفراج المالي عن مرتبات المتعثرة للعاملين في القطاعات الإدارية يتطلب بعض المستندات القانونية منها ملاك وظيفي للجهة معتمد من قبل وزارة العمل والتأهيل، إضافة إلى نسخة من قرار التعيين الصادر عن الجهة أو عقد معتمد من قبل وزارة العمل والتأهيل، إلى جانب وجود استمرارية عمل للشخص، وإفادة عن وجود تغطية مالية للجهة.

ييشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أفرجت عن مرتبات نحو 63 شخص خلال ديسمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24