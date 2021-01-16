معرض مصراتة الشتوي يفتح أبوابه

أقيم في مدينة مصراتة، معرض مصراتة الشتوي بمشاركة 145 جناحا من جميع مدن ليبيا شملت عديد المنتوجات التي شاركت بها الشركات والمحال.

يستمر المعرض أسبوعا كاملا، حيث قدمت الشركات الصناعية والخدمية والمحال التجارية من المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية عروضها والتي سهلت على الزوار إيجادها في مكان واحد.

واتخذت جميع الإجراءات والتدابير الوقائية في هذا المعرض وأشرفت عليها جمعية الهلال الأحمر مصراتة حرصا من القائمين على هذا المعرض على سلامة المشاركين والزوار.

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