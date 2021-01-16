هون تحتفل بالذكرى 92 لـ”الجلوة”

تقرير| 218

أقام أهالي مدينة هون ومؤسساتها الأهلية والثقافية والتطوعية، حفلا شعبيا بمناسبة مرور 92 عاما على ما يعرف محليا باسم “الجلوة”، وهي تهجير سكان المدينة بالكامل من قبل المحتل الإيطالي إلى الشمال ووضعهم في معسكرات اعتقالا لأكثر من عامين.

وأقيم الحفل في ساحة المتحف الصحراوي في هون المعروف إبان الاحتلال الإيطالي بـ”الفورتي”، لإحياء الذكرى التي وقعت في مثل هذه الأيام من شهر يناير سنة 1929، وجاءت انتقاما من مشاركة أهل المدينة في معركة قارة عافية في 31 أكتوبر 1928.

ونظمت رابطة أحفاد المجاهدين في هون هذه الاحتفالية الشعبية بحضور لفيف من أهل المدينة ومنتسبي مؤسسات المجتمع المدني، الهلال الأحمر وفوج الكشاف وفرسان عقد عافية.

وألقيت كلمات بالمناسبة وقصائد شعر شعبي في مديح نضال الأجداد وتضحياتهم، ففي مثل هذه الأيام تم ترحيل أهل مدينة هون على بكرة أبيها شمالا إلى منطقة “بويرات لحسون” قرب سرت سيرا على الأقدام نساء وأطفالا وشيوخا ورجالا في ظروف شاقة ونقلهم من ثم بحرا إلى مدينتي مصراتة والخمس والزج بهم في معتقلات بائسة لأكثر من عامين.

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