“فرونتكس”: عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس تضاعف 3 مرات في 2020

كشفت وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” أن عدد المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا وتونس تضاعف 3 مرات ليصل إلى أكثر من 35 ألفا و600 شخص، مضيفة أن ليبيا وتونس من أكثر طرق الهجرة نشاطا إلى أوروبا في 2020.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن أعداد المهاجرين إلى أوروبا انخفضت 13 % في 2020، مبينة أنه يعتبر أول انخفاض في عدد المهاجرين إلى أوروبا منذ الزيادة الهائلة التي حدثت في عام 2015.

وتابعت الوكالة أن عدد المهاجرين ارتفع عبر طريق تونس بوسط البحر المتوسط إلى إيطاليا، لافتة إلى أن نحو أكثر من 35 ألفا و600 شخص وصلوا إلى إيطاليا من تونس وليبيا.

وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من وجود اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي لاعتراض الوافدين المحتملين فليبيا من أكثر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وأخطرها، مبينة أن أحد العوامل الرئيسية وراء زيادة التهريب من ليبيا هو عدم الاستقرار المتزايد واستهداف المتاجرين للاجئين والمهاجرين.

وأشارت الوكالة إلى أن الطريق الأكثر خطورة من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية شهد عددا قياسيا من المهاجرين في 2020 حيث بلغ عدد المهاجرين أكثر من 22 ألفا و600 شخص.

وأضافت الوكالة أن المهربين استخدموا قوارب صيد يمكنها استيعاب أعداد كبيرة من الأشخاص غادرت من غامبيا والسنغال وموريتانيا.

ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، غرق ما لا يقل عن 913 شخصا أو فُقدوا في طريقهم، ولكن يعتقد بأن العدد الفعلي أعلى بكثير نظرا لقلة المراقبة على الطريق، ويعتبر السوريون أكثر الجنسيات التي تم الإبلاغ عنها في عام 2020، يليهم المغاربة والتونسيون والجزائريون.

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