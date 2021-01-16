مصدر أمني: إجراءات فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراته تبدأ الأسبوع المقبل

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن مصراته، بأن إجراءات فتح الطريق الساحلي بين سرت في الشرق ومصراته في الغرب بناء على توصيات اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعد تأكيد خلوه من الألغام ومخلفات الحرب، التي قد تهدّد حياة المارة.

وأكد المصدر، أن غرفة عمليات مصراته التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة وافقت على إبعاد المسلحين عن مسار الطريق الساحلي، بعد رفضها السابق لهذا الأمر، مشيراً إلى أن فتح الطريق الرابط بين الشرق والغرب، سيكون متزامنا مع فتح مسارات الطرق الرئيسة والفرعية، المتجهة للجنوب الليبي، والمرتبطة بمدينة سرت.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة وافقت على التواصل مع أعضاء اللجنة العسكرية لنشر قوة أمنية مشتركة، مؤلفة من عناصر أمنية من وزارتي الداخلية بحكومتي “الوفاق” والمؤقتة، لتأمين منطقة سرت والطريق الساحلي.

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