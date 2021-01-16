بعيرة: المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا قد يعيدنا للمربع الأول

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إنه قد وصلته أنباء بأن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، قليل الفعالية الدبلوماسية .

وأضاف بعيرة في تصريحات صحفية، أن كوبيش سيتخذ طريقا مستقلا وقد يعيدنا إلي المربع الأول.

وتابع بعيرة أن هناك انتقادات للحوار السياسي الليبي ولكيفية اختيار أعضائه .

وأوضح بعيرة أن فصل الحكومة الجديدة عن المجلس الرئاسي سيفتح أبوابا جديدة للخلاف، معربا عن تخوفه لوجود أطراف دولية تسعي لتعطيل الحل السياسي للأزمة الليبية.

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