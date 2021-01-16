ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 January, 2021

قال عضو مجلس النواب، أبو بكر بعيرة، إنه قد وصلته أنباء بأن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، قليل الفعالية الدبلوماسية ،مشيرا أن كوبيش سيتخذ طريقا مستقلا وقد يعيدنا إلي المربع الأول.

وأضاف بعيرة في تصريحات صحفية، أن هناك انتقادات للحوار السياسي الليبي ولكيفية اختيار أعضائه ،وقال ” فصل الحكومة الجديدة عن المجلس الرئاسي سيفتح أبوابا جديدة للخلاف”، معربا عن تخوفه لوجود أطراف دولية تسعي لتعطيل الحل السياسي للأزمة الليبية.