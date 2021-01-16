بعيو يحذر “الوفاق” من ثورة جياع قادمة

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، حكومة الوفاق اليوم السبت، من قيام ثورة جياع.

وقال بعيو في تدوينة على “فيسبوك”، رصدتها “الساعة 24″، “تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيارٌ لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع”.

وأضاف: “فدعم الدقيق ليس ترفاً بل ضرورة، والخبز ليس سلعةًً سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة”.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية بحكومة الوفاق أعلن الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.

وجاء هذا القرار لتحاشي ما وصفها المراقبون بثورة خبز قد تندلع في البلاد في أي وقت، نتيجة حالة الاحتقان الواسع بين الليبيين على إثر الارتفاع المفاجئ في سعر الرغيف، فيما اتهم نقيب المخابز سعيد بوخريص، شركات المطاحن العامة والخاصة برفع أسعار الدقيق لأعلى مستوى أي 220 دينار ،وقال أن تلك الشركات رفعت أسعار المواد الداخلة في التصنيع، كالخميرة والزيت والملح والسكر.