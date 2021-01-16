دوغاريك: نأمل في تجاوز القضايا الخلافية المتعلقة بمقترحات آلية اختيار السلطة في ليبيا

أعرب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عن أمله في تمكن أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في القريب العاجل من تضييق الخلافات الرئيسية والتوصل إلى شبه إجماع حول العديد من القضايا الخلافية المتعلقة بمقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.

وأشاد دوغاريك بإعلان البعثة الأممية إحراز تقدم كبير خلال اجتماع اللجنة الاستشارية المنعقد في جنيف.

وذكرت مصادر إعلامية بأن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، نالت إشادة واسعة النطاق لطريقة تعاملها مع محادثات أعضاء ملتقى الحوار.

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