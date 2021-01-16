مصادر: وفد من مجلسي النواب والدولة يزور مصر لبحث مشروع مسودة الدستور

أفادت مصادر صحفية، بأن وفدًا من مجلسي النواب وما يسمى الدولة، إلى مصر، اليوم الأحد، في زيارة تستغرق أربعة أيام، للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت المصادر إن عدد المشاركين في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري، في مصر سيتضمن مشاركة 15 عضوًا يمثلون ما يسمى بمجلس الدولة ومجلس النواب ، مشيرة إلى أن الاجتماعات ستبحث إيجاد نقاط توافق بين أعضاء اللجنة حول مشروع مسودة الدستور الليبي.

وأشارت المصادر إلى تمسك وفد ما يسمى بمجلس الدولة بالتصويت على مسودة مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية، في ظل تحفظ وفد ما يسمى بمجلس الدولة على المسودة الحالية، التي تطالب الهيئة بطرحها للاستفتاء قبيل إجراء الانتخابات في البلاد.

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