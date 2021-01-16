أوزيل ينهي عقده مع أرسنال و ينضم لفناربخشه

قال موقع ذا أثليتيك الرياضي اليوم السبت إن نادي أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم توصل لاتفاق مبدئي مع لاعب وسطه الألماني مسعود أوزيل على انهاء التعاقد بينهما قبل ستة أشهر من موعده حتى يتسنى للاعب الانضمام لنادي فناربخشه التركي.

ولم يشارك أوزيل (32 عاما) المنحدر من أصول تركية في أي مباراة مع النادي اللندني منذ مارس آذار الماضي وهو خارج تشكيلة الفريق على مستوى الدوري الانجليزي والدوري الأوروبي منذ بدابة الموسم الحالي.

وقالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق من الشهر الجاري إن فناربخشه سيرتبط مع أوزيل بعقد لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وأوزيل من أصحاب الرواتب العالية على مستوى أرسنال.

وبوسع أوزيل التفاوض مع أندية أخرى حول الانتقال لأن عقده الحالي مع أرسنال ينتهي بعد أقل من ستة أشهر لكن ذا أثليتيك قال إن النادي التركي سيتعاقد معه كلاعب حر.

وقال أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق خلال لقاء تفاعلي مع الجمهور عبر تويتر في الأسبوع الماضي “فناربخشه (في تركيا) مثل ريال مدريد في إسبانيا. فهو النادي الأكبر في البلاد”.

وكان أوزيل انضم إلى أرسنال في 2013 مقابل نحو 42 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي وقتها قادما من ريال مدريد ولعب دورا بارزا في انهاء صيام النادي عن الألقاب عندما ساعده على الفوز بكأس انجلترا في موسمه الأول معه.

وبعد رحيل المدرب الفرنسي أرسين فينجر وتولي أوناي إيمري المهمة بدلا منه وجد أوزيل نفسه مهمشا واستمر التجاهل تحت قيادة المدرب الحالي ميكيل أرتيتا الذي قال إن استبعاد اللاعب المخضرم من التشكيلة جاء لأسباب فنية.

ولم يستبعد أرتيتا في وقت سابق من الشهر الجاري إمكانية رحيل أوزيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إذا ما تلقى النادي العرض المناسب “للطرفين”.

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