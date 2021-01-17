وفد من مجلسي النواب والدولة الاستشاري يتوجه إلى مصر

كشفت مصادر مطلعة عن توجه وفد من مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن زيارة وفد المجلسين للمشاركة في اجتماعات لجنة متابعة المسار الدستوري الليبي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماعات ستبحث إيجاد نقاط توافق بين أعضاء اللجنة حول مشروع مسودة الدستور الليبي.

وقال عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي عبدالقادر حويلي، إن اللجنة مستمرة في مناقشة المقترحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأضاف حويلي في تصريحات صحفرة، أن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد وستناقش بقية المقترحات التي ستعرض على اللجنة.

وتابع: يتوقع أن تعرض المقترحات على اللجنة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، في العشرين من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.