نادية عمران: اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار “تحمل بطاقة فشلها”

توقعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، فشل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المشكلة من قبل البعثة الأممية في التوصل للتوافق على مقترح واحد.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة يمكن أن تقدم مجموعة من المقترحات، لافتة إلى أنها تحمل بطاقة فشلها، لأن البعثة شكلتها بطريقة تنبئ بما ستخرج به لأنها من أطياف غير متجانسة، وأغلبهم من غير المتخصصين.

وأكدت عمران أن اللجنة القانونية لم تتمكن من تحقيق توافق رغم عقدها لعدة اجتماعات، واكتفت بتقديم مقترحات بعضها فردية، لافتة إلى أن مهمتهم تتلخص في مساعدة اللجنة الدستورية بتقديم مقترحات لها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية، مرجحة أن تزيد اللجنة القانونية من الوضع تعقيدًا.

وأعربت عمران عن رفضها الذهاب لانتخابات في ليبيا قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور في البلاد، متسائلة: كيف ستتم الانتخابات دون تحديد قاعدة دستورية ؟ مبينة أن محاولة تعديل الإعلان الدستوري تحتاج لتوافق مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، من باب أولى يكون التوافق على مشروع الدستور.

وشددت عمران على أنه لا مناص لحل الأزمة الليبية من طرح المشروع على الاستفتاء، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24