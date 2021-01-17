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نادية عمران: اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار “تحمل بطاقة فشلها”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

توقعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، فشل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المشكلة من قبل البعثة الأممية في التوصل للتوافق على مقترح واحد.

وأضافت عمران في تصريحات صحفية أن هذه اللجنة يمكن أن تقدم مجموعة من المقترحات، لافتة إلى أنها تحمل بطاقة فشلها، لأن البعثة شكلتها بطريقة تنبئ بما ستخرج به لأنها من أطياف غير متجانسة، وأغلبهم من غير المتخصصين.

وأكدت عمران أن اللجنة القانونية لم تتمكن من تحقيق توافق رغم عقدها لعدة اجتماعات، واكتفت بتقديم مقترحات بعضها فردية، لافتة إلى أن مهمتهم تتلخص في مساعدة اللجنة الدستورية بتقديم مقترحات لها بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية، مرجحة أن تزيد اللجنة القانونية من الوضع تعقيدًا.

وأعربت عمران عن رفضها الذهاب لانتخابات في ليبيا قبيل الاستفتاء على مشروع الدستور في البلاد، متسائلة: كيف ستتم الانتخابات دون تحديد قاعدة دستورية ؟ مبينة أن محاولة تعديل الإعلان الدستوري تحتاج لتوافق مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة، من باب أولى يكون التوافق على مشروع الدستور.

وشددت عمران على أنه لا مناص لحل الأزمة الليبية من طرح المشروع على الاستفتاء، ومن ثم الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • ياحلاوة على الغباوة ياعمران احمق عمران نفس عقلية اردوغان فعن اى دستور تتحدثين وانتى لا تحترمى اصلا الاعلان الدستورى الذى لا يتضمن مايسمى مجلس الدولة ولا تحترمى ارادة الشعب الذى اختار المشير قائدا عاما للجيش بنصاب قانونى وكذلك حكومة عبدالله الثنى بنصاب قانونى ورفض حكومة السراج وانتم تدعمون احتلال تركى استند الى اتفاقيى من طرف واحد لم تنل موافقة البرلمان فما فائدة دستور يستفتى عليه فى ظل احتلال ومرتزقة ومليشيات ولا توجد اى نزاهة تضمن حرية التعبير وقد نرى من يقول غزوة الصندوق من يقول نعم يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار

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    • المضحك ان خوان مصر فعلوا العكس فى غزوة الخازوق فى 19 مارس 2011 وقالوا البرلمان اولا ورفضوا مطالب الدستور اولا والنتيجة انه لبسوا خاووق مخرى عندما قالوا نعم لانهم فوضوا المجلس العسكرى سلطة اى تعديل دستورى دون الرجوع للشعب فاصدروا الاعلان المكمل الذى كبل حركة الاخوان والطرطور مرسى وعندما الغاه خالف القسم الدستورى ووضع اول مسمار فى نعشه والاخوانى مجرد بغبغﻻت يردد اى كلام فاى استفتاء غباء فى ظل الظروف الحالية حيث احتلال ومرتزقة ومليشيات ومهجرين خارج مدنهم واى محامى مبتدأ يستطيع ان يطعن فى شرعية الدستور

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