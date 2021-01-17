حويلي: تعيين كوبيش سيغير من سياسة عمل البعثة الأممية في ليبيا

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبد القادر حويلي، أنه من المؤكد أن يحدث تغير في سياسة عمل البعثة الأممية في ليبيا بعد تعيين يان كوبيش كمبعوث جديد إلى البلاد.

وأوضح حويلي في تصريح صحفي أن هذا التغير سيحدث لوجود فروق فردية في طريقة إدارة العمل، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تتجه منذ المبعوث الرابع من سيء إلى أسوأ، وهذا المبعوث الثامن إلى ليبيا، إذا تم احتساب فترة المبعوثة الحالية بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأضاف حويلي أن تأثير تعيين مبعوث جديد يتوقف على النتائج، فإذا كان هناك تقدم في التوافق، سيستمر بما تم إنجازه، وإذا كان هناك انسداد سيغير المبعوث الجديد خطة العمل، مستبعدًا بقاء وليامز نائبة للمبعوث الجديد، خاصة أنها لم تحصل على تمديد، بالرغم من مطالبة أكثر من 40 عضوا من ملتقى الحوار السياسي لمجلس الأمن بالتمديد لها حتى استكمال مهام الملتقى.

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