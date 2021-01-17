عبد المجيد: لابد من استبعاد “حفتر” وعقيلة صالح من أي مشهد جديد لضمان الاستقرار

قال رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد، إنه يجب أن يتم استبعاد كل من “حفتر” ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من أي مشهد جديد لضمان الاستقرار.

وأضاف عبد المجيد في تصريح صحفي أن أي استقرار سياسي سيتطلب تضافر الجهود الدولية وكذلك البعثة الأممية في ليبيا.

وتعليقًا على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا أكد عبد المجيد أن الأفضل هو تغيير البعثة الأممية كاملة وليس المبعوث فقط، مشيرًا إلى أن تعيين مبعوث سلوفاكي جديد ‏لن يغير كثيرا في المشهد الراهن،

وأشار عبد المجيد إلى أنه رغم أن المبعوث الجديد لن يغير كثيرا، لكن من المؤكد أنه أفضل بكثير من سابقه اللبناني غسان سلامة، لافتًا إلى أن الاستقرار السياسي في ليبيا يتطلب توافق الدول الكبرى ومجلس الأمن على ذلك.

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