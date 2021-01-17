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اليونيسف ليبيا تعلن عن الفائزين بمسابقة “أرسم كمامتك”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت منظمة اليونيسف في ليبيا، عن 30 فائز وفائزة بمسابقة “ارسم كمامتك” الفنية التي أُقيمت ببيت إسكندر للفنون في طرابلس.

ودعت المسابقة، الفنانين الصغار إلى تقديم رسومات تهدف إلى رفع مستوى الوعي في ليبيا حول أهمية ارتداء الكمامات.

وأوضحت المنظمة، قدّم 722 طفل وطفلة من جميع أنحاء ليبيا، أعمالهم الفنية التي تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من: محمد بركة، صبري سلطان ويوسف السيفاو.

وعن مراجعة الرسومات، فإنها تمت قبل الانتهاء من إعلان الفائزين، بحضور أ. مبروكة الطيب العزومي مدير إدارة التنمية الاسرية – وزارة الشؤون الاجتماعية والممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسي.

وأعرب الممثل الخاص لليونيسف، عبد القادر موسى،”من الملهم أن نرى كيف يعكس الرسامون الصغار الوضع الراهن من خلال مواهبهم. تفخر اليونيسف بالعمل عن كثب مع الحكومة الليبية والكشافة والفنانين في ليبيا لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية في ليبيا”

وسيتحصل الفائزون على حقائب رسم احترافية وسيتم النظر في الرسومات الفائزة لإنتاج كمامات وجه.

وأطلقت منظمة اليونيسف في ليبيا بالتنسيق مع فوج حي الاندلس للكشافة والمرشدات مسابقة ‘أرسم كمامتك’ يوم 14 ديسيمبر 2020 واستمرت على مدار أسبوعين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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