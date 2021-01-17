عبد الله الكبير: دعوة السراج لتشكيل حكومة جديدة تعكس رغبته في البقاء بالسلطة

أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الله الكبير، إن دعوة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعكس رغبته بالبقاء على رأس المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها “حفتر” وربما يسمي رئيسها.

وأضاف الكبير في تصريح صحفي أن دعوة السراج برزت مع تعثر الحوار السياسي، وإخفاقه في التوافق حول السلطة الجديدة، لافتا إلى أن استمرار فشل لجنة الحوار في الوصول لتسوية يظهر هذا المقترح كحل أقرب للواقعية.

وتابع الكبير أنه من المؤكد أن الأجواء ليست مهيأة لتغيير جذري قد يدفع ببعض الشخصيات المرفوضة إلى السلطة الجديدة، بالنظر إلى الخلافات العميقة بين مختلف الأطراف، وكذلك رغبة الجميع تقريبا بعدم مغادرة المشهد السياسي.

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