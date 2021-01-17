أوفتشا يثني على اقتراح آلية الحكومة الموحدة في ليبيا

أثنى السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، على العمل الذي وصفه بالناجح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة.

ودعا أوفتشا، الجميع إلى دعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية. وستكون الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير.

وفي وقت سابق، أوضح السفير الألماني لدى ليبيا، بأنه تابع انتخابات البلدي في تاجواراء، “تشرفنا اليوم بمتابعة للانتخابات البلدية في تاجوراء. حيث كان انطباع جيد جدًا على التنظيم والتنفيذ تحت القيادة المهنية لمصدر القلق الوحيد: الإقبال الضعيف للمنتخبين نوعًا ما.. فقط من يصوت يمكن أن يحدث فرقا!”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية