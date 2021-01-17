نادية عمران: إذا انتهج كوبيش سياسات وليامز فسيكون هناك المزيد من الأزمات

قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إنه إذا كان المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، معتدلا ومتابعا للشأن الليبي بدقة ولديه الرغبة الحقيقية في إحداث تغيير إيجابي، يمكن أن ينجح في حلحلة العقدة الليبية، مؤكدة أنه إذا استمر بخطوات المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، ذاتها وبنفس كادرها الوظيفي، فسيكون هناك المزيد من الأزمات.

وأضافت عمران في تصريحات صخفية أن المبعوث الجديد سيستمر بالعمل وفقا لما تم إعداده مسبقا، والأمر مناط بمدى توافق اللجنة الدستورية خلال اجتماعات القاهرة المقبلة، وكذلك بما سيحدث في لجنة الحوار هذا الشهر.

وتابعت عمران أنه من المتوقع أن تستمر ستيفاني وليامز كمساعدة للمبعوث الجديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24