المرعاش : تعيين كوبيش دليل على فشل إدارة ترامب في ليبيا

أكد المحلل السياسي كامل المرعاش أن تعيين إيان كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا دليل على استعداد الولايات المتحدة لإشراك قوى دولية وإقليمية في حل الأزمة الليبية، بعد أن فشلت صفقة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند في تغيير المجلس الرئاسي وتعيين فتحي باشاغا المتعطش للسلطة في منصب رئيس الحكومة بطرابلس.

و أوضح المرعاش أن السيرة الذاتية لكوبيش ، تؤكد أنه خبير في شؤون أزمات الشرق الأوسط، وأن تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيا يأتي بعد مخاض عسير في مجلس الأمن الدولي، خصوصًا مع إصرار إدارة ترامب على الانفراد بالملف الليبي.

وأشار المرعاش إلى أن هناك تحديات أمام المبعوث الأممي الجديد، خصوصًا فيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية من ليبيا، لافتا إلى أن من بين التحديات التقدم في المسار العسكري والأمني، والمضي قدما في المسار الاقتصادي والمالي، وتهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بأساس دستوري مؤقت مقبول ومتوافق عليك من جميع الأطراف الليبية.

و أضاف المرعاش أن المبعوثين الأممين السابقين، فشلوا بسب حالة الانقسام الشديد سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مؤكدًا أن نجاحه في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تنتظره يعتمد على مدى الانفراجة التي ستحدث مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة على مختلف القضايا الدولية، وخصوصًا في الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

أما عن المسارات التى تعمل عليها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، فأشار المرعاش إلى أن المسارات التي حددت في مؤتمر برلين لا تتقدم بنفس المستوى، معتبرا أن وليامز راهنت بشكل خاطئ على المسار السياسي الذي وصل الآن إلى طريق مسدود، فيما أهملت المسارات الأخرى.

وأكد أن عودة أوروبا الى الملف الليبي يرتبط بشكل العلاقة بينها وبين الإدارة الامريكية الجديدة.

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