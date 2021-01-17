عقيل : تعيين كوبيش يعني تغير السياسة الأمريكية تجاه ليبيا

اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا لدى ليبيا يشكل دورة طبيعية في مسار الدول التى تعيش نزاعات مسلحة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض اتخاذ الخطوة فور رحيل المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

و أوضح عقيل أن تعيين كوبيش يعد أول مؤشر قوي على عودة ليبيا إلى هذه المعايير أو الظروف التقليدية، مشيرا إلى أن تغييرًا كبيرًا سيحدث في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا مقارنة بسياسة فرض الحل والهيمنة التي كان يخطط لها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي أدت إلى اعتذار الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتعطيل تعيين مبعوث أممي خلفًا لغسان سلامة.

و أكد عقيل أن مهام المبعوث الأممي إلى ليبيا ستعود إلى سابق عهدها حتى لو تم اعتماد الهيكلية التى فرضتها واشنطن، و التي لن ينتج عنها على الأغلب سوى تسليم الاتحاد الأفريقي المنصب الثاني الذي سيكون شكليًا ومهمشًا، في إطار صناعة آليات الحل الأجنبية بليبيا.

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