امغيب: توافق الليبيين يتطلب الكثير من الوطنية والوعي بخطورة المرحلة

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إن المسار السياسي الليبي خلال اجتماع جنيف المقبل، إما أن يتفق فيه الليبيون وهذا الأمر يتطلب الكثير من الوطنية والكثير من الوعي بخطورة المرحلة من قبل الأعضاء المشاركين في هذا الاجتماع ويتم الوصول بذلك إلى بداية الطريق لبناء دولة ليبيا الموحدة الجديدة.

واعتبر امغيب في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لم يعد أمام الجميع وقت ولا خيارات لأن المرحلة تتطلب تضافر الجهود من كل أبناء الشعب الليبي دون استثناء للمحافظة على وحدة ومقدرات البلاد وسلامة الشعب، وإما أن تلعب الأجندات الخارجية دورها بقوة فينشب خلاف تكون نتيجته قوات دولية لحفظ السلام وسيناريو النفط مقابل الغذاء كما حدث في العراق.

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