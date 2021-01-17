الثني يجري جولة في مركز بنغازي الطبي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.
ورافق الثني خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية وهم الأستاذ الدكتور نوري شمبش، والأستاذ الدكتور عبدالله الطبال، والأستاذ الدكتور فتحي البركي.
وتجول رئيس الحكومة، داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، مستمعا إلى أبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية.
كما اطلع الثني، على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.
وأكد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل.
كما أكد أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.
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