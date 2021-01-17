الثني يجري جولة في مركز بنغازي الطبي

أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، جولة ميدانية لمركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمله والوقوف على أبرز احتياجات المواطنين.

ورافق الثني خلال الجولة، مستشاريه للشؤون الطبية وهم الأستاذ الدكتور نوري شمبش، والأستاذ الدكتور عبدالله الطبال، والأستاذ الدكتور فتحي البركي.

وتجول رئيس الحكومة، داخل أروقة وأقسام مركز بنغازي الطبي، مستمعا لشروح وافية عن سير العمل وحجم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين، مستمعا إلى أبرز المشاكل التي تواجههم خاصة في الأدوية والتحاليل الطبية.

كما اطلع الثني، على أبرز الاحتياجات التي يتطلبها العمل في المركز.

وأكد رئيس الحكومة الليبية، على ضرورة الإسراع في حلحلة كافة المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تعتري العمل.

كما أكد أنه سيجري جولات فجائية لكافة المستشفيات والمراكز الطبية للوقوف على سير عملها ومستوى تقديمه الخدمات للمواطنين.

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