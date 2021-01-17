أهالي ربيانة يحتجون على انقطاع الكهرباء منذ 6 أشهر

أعرب أهالي المجلس البلدي ربيانة، عن احتجاجهم على الظروف التي تمر بها المنطقة، من انقطاع للكهرباء، منذ 6 أشهر.

وحمّل بيان الأهالي، المسؤولية الكاملة، “لإدارة شركة الكهرباء ساحل بنغازي وشـركة العامة للكهرباء طرابلس على تقاعسهم وتجاهلهم اتجاه المنطقة و محـــطة الكـــهرباء ربيـــانة, مـما سبب هذا الإهمال في اضرار جسيمة في الزراعة والمستلزمات الطبية وحياة صحية داخل المنطقة”.

وطالب بيان أهالي ربيانة، الحكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية بالتدخل وبشكل عاجل بتشكيل لجنة تقوم بتـحقيق الكامل وشفاف وتحري الحقائق ولمكاشفة الخلل إنقطاع الكهرباء عن المنطقة.

كما طالب الأهالي، بإدارة مستقلة لمحطة الكهرباء تكون مقرها داخل المنطقة.

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