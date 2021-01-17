حفل تأبين الشيخ غيث سيف النصر في سبها

أُقيم مراسم تأبين الشيخ غيث عبدالمجيد سيف النصر، بذكرى مرور أربعون يوماً على وفاته.

وحضر حفل التأبين، الأعيان والمشايخ، وسياسيين، ومؤسسات المجتمع مدني والتجمعات الشبابية، وتجمعات المرأة من داخل مدينة سبها وخارجها، الذين تقدموا بواجب العزاء وكلمات رثاء لأسرة الفقيد المجاهد غيث عبدالمجيد سيف النصر.

وألقى عبدالحميد غيث سيف النصر كلمة، أعرب فيها عن شكره لكل الضيوف والحضور على مشاركتهم التأبين مؤكدا أن الراحل هو شخصية تمثل الوطن كافة و والتأكيد على استكمال العمل على المصالحة الوطنية.

و ذكر عميد البلدية، ما قدمه الفقيد ومساراته السياسية ومساعيه للمصالحة الوطنية في ليبيا.

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