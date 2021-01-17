الرملي: كوبيش أمامه تركة ثقيلة من القضايا الصعبة

قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، محمود إسماعيل الرملي، المبعوث الأممي الجديد، يان كوبيش، سيبدأ وأمامه تركة ثقيلة جدا من القضايا الصعبة، حيث أن هناك مصالح متضاربة محليا ودوليا، وإشكاليات، بالإضافة إلى أن الكثير من الدول تدير صراعها على الأراضي الليبية.

وأعرب الرملي في تصريح صحفي عن أمله في أن ينجح كوبيش في مهمته ويستطيع إيجاد آلية للحل وتسوية الأوضاع في البلاد، مشيرا إلى أن ليبيا تعاقب عليها سبعة مبعوثين للأمم المتحدة لحد الآن، ابتداء من عبد الإله الخطيب وانتهاء بالمبعوث الجديد يان كوبيش، مبينًا أنه يتمنى أن يتجه الوضع نحو الحل مع المبعوث الجديد، ولا أن يكون الأمر مجرد إدارة للأزمة.

وأضاف الرملي أن ليبيا تشهد صراع إرادات بين بعض الدول، وكذلك تنافس بين الشركات الفرنسية والإيطالية، وأيضا تنافس حاد بين الفرنسيين من جهة والأتراك من جهة أخرى، وكل هذه الملفات الساخنة تعقد الملف الليبي.

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