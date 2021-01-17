بعيو محذرًا الوفاق من ثورة جياع: تفعيل صندوق موازنة الأسعار خيار لابد منه

حذر رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد عمر بعيو، الوفاق من قيام ثورة جياع.

وقال بعيو في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تفعيل صندوق موازنة الأسعار مع تغيير إدارته خيار لابد منه كي لا تقع ثورة الجياع.

وأضاف بعيو أن دعم الدقيق ليس ترفا بل ضرورة، والخبز ليس سلعةً سياسية، بل هو حاجةٌ أساسية أيها الساسة.

وكان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحكومة الوفاق أعلن الاتفاق على عودة سعر رغيف الخبز إلى ما كان عليه، وتحرير مخالفة لأي مخبز يعارض الإجراء.

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