بدء عمليات الحفر في حقل إيراوين النفطي بحوض مرزق

أعلنت شركة «زلاف ​​ليبيا» للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم الأحد، بدء عمليات الحفر في حقل إيراوين النفطي الواقع في حوض مرزق.

وقالت إن أعمال الحفر التي بدأت منذ الأربعاء الماضي تجري «نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع إدارات الشركة باستخدام الحفارة التابعة لشركة فياض برقان المتعاقد عليها من خلال شركة الحفر الوطنية».

ومن المتوقع حفر أربعة آبار كمرحلة أولى وإجراء الاختبارات ومن ثم استكمال عمليات الحفر في الحقل بناءً على نتائج هذه الاختبارات، حسب الشركة، التي أعلنت الأربعاء الماضي وصول باخرة إلى ميناء الخمس من ميناء تيانجين في الصين حاملة على متنها شحنة خط الانابيب والتي سيتم استخدامها في نقل الخام من حقل إيراون وربطه بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس.

ويمتد طول هذا الخط الى حوالي 100 كيلومتر، وفق الشركة التي أشارت إلى أن حقل ايراون من أهم حقولها، ويقع في حوض مرزق شرق مدينة العوينات ويبعد عنها حوالي 50 كيلومتر، مضيفة أنه من ضمن الأهداف الأستراتيجية لها هذا العام وضع حقل ايراون على الإنتاج.



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