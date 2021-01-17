مديرية أمن سرت تطالب المواطنين بتسجيل سياراتهم بعد استناف العمل بمصنع اللوحات المعدنية

طالبت مديرية أمن سرت، المواطنين بسرعة تسجيل سياراتهم بقسم المرور والترخيص خلال 15 يوما، وذلك بعد استئناف العمل في مصنع اللوحات المعدنية سرت.

وحذرت المديرية بأن أي مركبة آلية لا تحمل لوحات معدنية، بعد مهلة الـ15 يوما، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

39 إصابة بـ«كورونا» في سرت خلال 48 ساعة

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت بلدية سرت تسجيل 39 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 48 ساعة.

جاء ذلك بعد فحص 119 عينة عبر مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت.

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