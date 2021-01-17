سفير ألمانيا: الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير في ليبيا

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أن الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير في ليبيا.

وقال “أوفتشا” في تغريدة له بموقع “تويتر” “نثني على العمل الناجح للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي في اقتراح آلية اختيار حكومة موحدة” داعيا “الجميع إلى دعم تنفيذه بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية” مضيفا “ستكون الأسابيع القادمة فرصة لإثبات إرادة التغيير”.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة.

وأوضحت وليامز خلال حوار رقمي مباشر، أن آلية اختيار السلطة التنفيذية، تنص على أن يقوم كل مجمع انتخابي بتسمية ممثله للمجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق 70 %، وإذا تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم، كل واحدة مكونة من 4 أشخاص، وكل مرشح يحدد المنصب الذي يترشح إليه، ولكي يدخل المرشح قائمة التصويت في القاعة يجب أن يحصل على 17 تزكية، 8 من الغرب، و6 من الشرق، و3 من الجنوب، وتفوز القائمة التي تحصل على 60 % من أصوات القاعة في الجولة الأولى، وإن لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة تتنافس في الجولة الثانية أعلى قائمتين وتفوز القائمة التي تحقق 50% + 1.