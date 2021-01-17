«الزوبي»: نشر فكر التسامح وحوار الأديان «حرام شرعا»

أفتى المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» التي تضم أفرادًا مدنيين من مصراتة، بحرمة الحوار مع الأديان رغم أنه أحد المناهج الإسلامية القائمة على أصول شرعية، وتدرس مناهجها في مؤسسات إسلامية وجامعات عربية، كبرى على رأسها الأزهر الشريف.

وادعى «الزوبي» عبر تغريدة له بتويتر أن مشروع مجمع «بيت العائلة الإبراهيمية» الذي دشنته دولة الإمارات بأنه مشروع سياسي مؤدلج خبيث.

وتابع أن الحوار مع الأديان حرام شرعا، وهي الذي تسعى لتحقيقه الإمارات من خلال المشروع، قائلا: «أنها تريد نشر فكر التسامح وحوار الأديان “الحرام شرعاً” وطمس الولاء والبراء».

واختتم بقوله: «قاتلهم الله تعالى، أفيستوي القرآن المحفوظ مع التوراة والإنجيل المحرَّفتين، أفيُجمع الطهر الإسلامي مع الكفر اليهودي والنصراني».