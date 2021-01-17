«الزوبي»: نشر فكر التسامح وحوار الأديان «حرام شرعا»

أفتى المليشياوي المدعو عبدالسلام الزوبي الشهير بـ«سرانتي» آمر ما يسمى «الكتيبة 301» التي تضم أفرادًا مدنيين من مصراتة، بحرمة الحوار مع الأديان رغم أنه أحد المناهج الإسلامية القائمة على أصول شرعية، وتدرس مناهجها في مؤسسات إسلامية وجامعات عربية، كبرى على رأسها الأزهر الشريف.
وادعى «الزوبي» عبر تغريدة له بتويتر أن مشروع مجمع «بيت العائلة الإبراهيمية» الذي دشنته دولة الإمارات بأنه مشروع سياسي مؤدلج خبيث.
وتابع أن الحوار مع الأديان حرام شرعا، وهي الذي تسعى لتحقيقه الإمارات من خلال المشروع، قائلا: «أنها تريد نشر فكر التسامح وحوار الأديان “الحرام شرعاً” وطمس الولاء والبراء».
واختتم بقوله: «قاتلهم الله تعالى، أفيستوي القرآن المحفوظ مع التوراة والإنجيل المحرَّفتين، أفيُجمع الطهر الإسلامي مع الكفر اليهودي والنصراني».
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