ليبيا الان

«فنوش»: «المشري» مهرج وتعبير حقيقي عن حجم المأساة

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شن المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، هجوما كاسحا على خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أحد الداعمين والمؤيدين الكبار للغزو التركي لليبيا، واصفا إياه بالمهرج التافه.

وقال فنوش، مهاجما المشري، المتهم بأنه يتلقى تعليماته من تركيا والمسخر لخدمة أجندتها الاستعمارية في ليبيا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المهرّج التافه. المشري. تعبير حقيقي عن حجم المأساة”.

وكان فنوش قد أكد، في مداخلة تلفزيونية سابقة عبر قناة «العربية الحدث»، أن تركيا هي الطرف المعرقل للتوصل لأي نتائج إيجابية لحلحلة الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم ضدها.

وقال فنوش: “مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار لإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، مجرد تعبير عن نوايا طيبة ولكن لن يكون له أي تأثير على الإطلاق، فهذه المطالبة تصدر من بعض الناشطين السياسيين وليس من الفئة التي أوكل إليها ضرورة إخراج الحل والمخرج من الأزمة الليبية”.

وأضاف “هذه المطالبات لن تؤثر على الأطراف التي تواصل إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، هذا الأمر يعبر عن عقلية المتواجدين في لجنة الحوار، ويظهرها على أنها عقلية ناشطين سياسيين وليسوا صانعي قرار، ولا يتخذون الإجراءات الواجبة والتي تم الاتفاق عليها”.

وتابع “ما لم يتخذ إجراء تجاه الطرف الأساسي المعرقل للوصول لأي نتيجة إيجابية للحوار، فلن يكون هناك إمكانية للوصول إلى أي حل، وهو الطرف التركي، فالتصريحات الأخيرة لوزير دفاعها، تؤكد هذا الأمر”.

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المشري تركيا فنوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وجاهل وغبي ايضا فالتفاهه لا تكون وحدها في فرد كالمشري لابد وان تسبقها جاهل وغبي ثم الناتج الجهل والغباء تكون تافه كلما يُبخ أخواني علي خيانته لليبيا كلما مر اليوم عليّ وانا بكامل السعاده أنكم لا تدروا كم هو يثلج صدري الاستاذه عبير موسي والسيد المنجي في تونس الشقيقه كلما مسحوا بكرامة بالمسوخ الغنوشي الارض ارض تونس يالها من سعادة عندما يقال للأخواني يا كلب وعندما يقال للخائن ياخائن يا خسيس يا نذل يا واطي يا مبتذل ان محاربة الفكر الضال والدخيل ولو بكلمه واجب وطني

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  • في ليبيا أرث الاجداد الشرفاء لا مكان لكلاب اردوغان عليهم ترك التطفل علي السياسه والذهاب اليه هناك والعمل كحراس علي كرخاناته التي تدر علي خزينة امام المسلمين علي حد وصف احد الكلاب له

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