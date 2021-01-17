«فنوش»: «المشري» مهرج وتعبير حقيقي عن حجم المأساة

شن المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، هجوما كاسحا على خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري، أحد الداعمين والمؤيدين الكبار للغزو التركي لليبيا، واصفا إياه بالمهرج التافه.

وقال فنوش، مهاجما المشري، المتهم بأنه يتلقى تعليماته من تركيا والمسخر لخدمة أجندتها الاستعمارية في ليبيا، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “المهرّج التافه. المشري. تعبير حقيقي عن حجم المأساة”.

وكان فنوش قد أكد، في مداخلة تلفزيونية سابقة عبر قناة «العربية الحدث»، أن تركيا هي الطرف المعرقل للتوصل لأي نتائج إيجابية لحلحلة الأزمة الليبية، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم ضدها.

وقال فنوش: “مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار لإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، مجرد تعبير عن نوايا طيبة ولكن لن يكون له أي تأثير على الإطلاق، فهذه المطالبة تصدر من بعض الناشطين السياسيين وليس من الفئة التي أوكل إليها ضرورة إخراج الحل والمخرج من الأزمة الليبية”.

وأضاف “هذه المطالبات لن تؤثر على الأطراف التي تواصل إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، هذا الأمر يعبر عن عقلية المتواجدين في لجنة الحوار، ويظهرها على أنها عقلية ناشطين سياسيين وليسوا صانعي قرار، ولا يتخذون الإجراءات الواجبة والتي تم الاتفاق عليها”.

وتابع “ما لم يتخذ إجراء تجاه الطرف الأساسي المعرقل للوصول لأي نتيجة إيجابية للحوار، فلن يكون هناك إمكانية للوصول إلى أي حل، وهو الطرف التركي، فالتصريحات الأخيرة لوزير دفاعها، تؤكد هذا الأمر”.