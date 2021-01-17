مدير أمن بنغازي يوجه باتخاذ إجراءات حاسمة بحق السيارات المعتمة ومستقليها

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أكد مدير أمن بنغازي عقيد ونيس الشكري أنه أصدر تعليماته المشددة لجميع رجال الشرطة باعتبار كل سيارة معتمة الزجاج عبارة عن مشروع جريمة، ومن يتستر بداخلها عبارة عن قاتل أو هارب من العدالة حتى يثبت العكس.

وقال الشكري :”أمرنا بالانتباه والحذر التام والغلظة والحزم في التعامل والتصويب المباشر باتجاه المركبة استعدادا لمواجهة أي تصرف عدواني، وبتفتيش المركبة ومن بداخلها تفتيشاً شخصياً ودقيقاً”.

وتابع مدير أمن بنغازي أنه سيتم التعامل مع من يستقل السيارة المعتمة على أنه مجرم حتى يتم التأكد بعدم خطورته وأن التعتيم مجرد تقليد أعمى ونزق وترف وكماليات نال منها المجتمع كل سوء.

وأشار الشكري إلى أن لتعتيم استغله عتاة المجرمين في تنفيذ الاغتيالات والخطف والسلب وكل جرائم العنف التي أرهقت المواطنين ونالت من أمنهم وسلامتهم.

ويضيف مدير أمن بنغازي :”أمرنا بعدم استثناء أي مركبة سواء كانت عسكرية أو مدنية بغض النظر عن تبعيتها وعمن يقودها، فهذه التعليمات سبق وأن صدرت من أعلى سلطة في الدولة وهي واجبة التنفيذ والامتثال لجميع قاطني المدينة دون استثناء”.

وشدد الشكري على رجال الأمن إجبار السائق بإزالة التعتيم فوراً ويغرم بدفع المخالفة المقررة حسب القانون، وفي حالة عدم قدرته على دفع المخالفة تحجز المركبة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع المخالفة.

وأفاد أنه كما وجه التعليمات بالتفتيش على محال بيع كماليات السيارات وضبط وسائل التعتيم ومصادرتها مع قفل المحل للمدة المنصوص عليها قانوناً في مثل هذه الحالات.