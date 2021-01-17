أحوال الطقس اليوم: أجواء غائمة وأمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا، كما توقع أن تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع رياح غربية نشطة على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن تتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة على عموم ليبيا، بينما تصل إلى 12 على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: ما بين (14- 18) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق خاصة على (أجدابيا- سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر)، تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحل تتجاوز سرعتها يوم الغد (50)كيلومتر/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: مابين (15- 18) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى:ما بين (15- 18)مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:ما بين (18-20) م.

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