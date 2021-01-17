«شعيب»: كفاية مهازل.. الحل في وضع الشمع الأحمر على كل مخبز مقفل

أكد الصحفي والمحلل السياسي، علي شعيب، أن الحل يكمن في وضع الشمع الأحمر على كل مخبز مقفل، مطالبا بوقف المهازل التي أدت إلى أزمة إضراب المخابز.

وقال شعيب، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إضراب المخابز حله، أمر النائب العام بوضع الشمع الأحمر على كل مخبز مقفل”.

وأضاف “يجب عمل ذلك، حتى يقوم المخبز بإحضار كشف حساب للدقيق وللاعتمادات. وكفاية مهازل”.

وكان نقيب الخبازين خريص محمد، قد أكد أمس السبت، أن المخابز أغلقت أبوابها بعد ارتفاع سعر الدقيق في السوق الموازية من 150 إلى 200 دينار للقنطار الواحد، ونفاده في المطاحن.

وأضاف في تصريحات صحفية، “ازدياد سعر الدقيق ترافق مع ارتفاع أسعار كل المواد الداخلة في تصنيع الرغيف، كما أن البيع بالسعر القديم لن يغطي التكلفة بعد تعديل سعر الصرف”.

وأوضح أن المطاحن ومورّدو القمح أكدوا ارتفاع سعر القمح عالميا ونفاد مخزونهم الاستراتيجي المشترى بالسعر القديم، والمصرف المركزي لم يفتح لهم اعتمادات منذ منتصف أغسطس، مشيراً إلى أنه يجب التدخل واستيراد القمح أو دفع فارق التكلفة للخبازين وأصحاب المطاحن أو رفع سعر الرغيف.