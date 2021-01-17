الإعلان عن وفاة أول عنصر طبي في بنغازي بسبب وباء كورونا

ليبيا – أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي وفاة الممرض العامل في برج الأمل أشرف علي الأوجلي إثر إصابته بوباء كورونا.

بيان صحفي صدر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الأوجلي توفي عن عمر يناهز الـ33 عامًا بعد أن تدهورت حالته الصحية وخضع للعلاج في المستشفى، مؤكدًا أن الراحل من أوائل الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى وباء كورونا منذ اجتياحه لمدينة بنغازي.

وأضاف البيان أن الأوجلي حجر نفسه بعيدًا عن ذويه بالبرج، وقدم الرعاية الصحية للمرضى من دون كلل أو ملل، ويعتبر أول العناصر الطبية المتوفية خلال علاج المرضى بمدينة بنغازي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية