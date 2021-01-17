شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة اليوم

أعلنت إدارة التحكم بالشركة العامة للكهرباء عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية اليوم الأحد، قائلة إنها ستصل إلى أربع ساعات.

ونبهت الشركة بضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة، داعية إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة.

ومساء أمس، أعلنت الشركة سرقة اسلاك ضغط عالي على خط الجودي فرعية الجزائر لمسافة 300 متر، مما تسبب في فقد التغذية على محول واحد بمنطقة الاصفاح بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض من محطة فرعية الإطارات لمسافة 350 متر بمنطقة الاصفاح أيضاً، مما تسبب ذلك في فقد التغذية نحو محولين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل.

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