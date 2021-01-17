الأرصاد: أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، ان تسود أجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية، توقع المركز أن تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مع رياح غربية نشطة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة على عموم ليبيا، بينما تصل إلى 12 على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (14- 18) مْ ولا تتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومراده، سيكون هناك سقوط أمطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق خاصة على (أجدابيا- سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر)، تصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحل تتجاوز سرعتها يوم الغد (50)كيلومتر/ساعة، درجات الحرارة القصوى: مابين (15- 18) مْ ولا تتجاوز(12) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى:ما بين (15- 18)مْ .

بينما على الكفرة والسرير وتازربو، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، ةدرجات الحرارة القصوى:ما بين (18-20) م.

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