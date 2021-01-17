طقس ليبيا لـ 3 أيام: استمرار الامطار اليوم على هذه المناطق

قال المركز الوطني للارصاد الجوية في نشرة جوية صادرة عنه، أن طقس ليبيا يشهد اجواء غائمة يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال ليبيا ومن المتوقع ان تكون جيدة على بعض مناطق الشمال الشرقي مع رياح غربية نشطة على المناطق الساحلية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاحد الموافق 2021/01/17 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس يشهد سماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة هذا اليوم على المناطق الساحلية قد تصحبها سحب رعدية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 14-18مْ ولا تتجاوز 12مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

يشهد الطقس سقوط امطار متفرقة تكون جيدة على بعض المناطق خاصة على مناطق “اجدابيا – سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الاخضر” تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحياناً مما تتسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة، فيما تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق الساحل تتجاوز سرعتها يوم غدا 50كم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى مابين 15-18مْ ولا تتجاوز 12 مْ على مرتفعات الجبل الاخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب وحركة الرياح تكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها ما بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15-18مْ.

الكفرة – السرير – تازربو

يسود الطقس سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين 18-20 مْ، والله اعلم.

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