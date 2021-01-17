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شركة الكهرباء: سرقة 650 متر أسلاك بدائرة توزيع السواني

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 650 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة الأصفاح بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك” سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الجودي فرعية الجزائر مسافة 300 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية على محول واحد بمنطقة الاصفاح بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض من محطة فرعية الإطارات مسافة 350 متر، بمنطقة الاصفاح أيضاً مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن نحو محولين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المنازل

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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