مجابهة كورونا بطرابلس تدرس سبل العودة الآمنة للمدارس

ليبيا – شهدت قاعة الاجتماعات الرئيسة بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس عقد اجتماع بشأن إطلاق الحملة الوطنية للعودة المدرسية.

بيان صحفي صادر عن المركز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الحملة رفعت شعار “نعود بمسؤولية.. نعود بحذر”، بهدف تكاتف الجهود لوضع إستراتيجية عمل موحدة تضمن عدم مساهمة عودة الدراسة في تفاقم الوضع الوبائي، مبينًا أن العودة في بلدية جنزور ستكون الأربعاء المقبل الموافق للـ20 من يناير الجاري.

وأضاف البيان أنه ستتم محاكاة لنموذج يوم دراسي يطبق في كل البلديات والسيناريوهات المحتملة في حالة وجود حالات اشتباه أو إصابة، ليتولى فريق الرصد والتقصي توضيح آلية التبليغ والتعاون بين وزارتي الصحة والتعليم بحكومة الوفاق لتحقيق مصلحة الطلبة والتلاميذ.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الاجتماع ضم ممثلين عن مكتب الرعاية الصحية الأولية، وفريق من الرصد والتقصي ببلدية جنزور، وأقسام إدارة برامج الحماية وتعزيز الصحة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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