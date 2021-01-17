الاتحاد الأوروبي يُشيد بعمل “استشارية الملتقى”

رحب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، بالتقدمات التي أحرزتها اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشار السفير عبر تغريدة له إلى الخطوة الإيجابية باتجاه الانتخابات في ليبيا، والمتمثلة في توصل اللجنة الاستشارية لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، والتي من المقرر أن يتم التصويت عليها يوم الاثنين المقبل.

وأشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بعمل البعثة الأممية في ليبيا ورعايتها لهذه التقدّمات، نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة.

وقال “ساباديل” إن الجميع الآن ينتظر مرحلة التنفيذ، فقد حان الوقت للعمل لتشكيل حكومة مؤقتة تقود الطريق إلى الانتخابات في ليبيا.

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