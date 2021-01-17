السيسي: نعمل على تحقيق التوازن وحفظ المسار السياسي لقضية ليبيا

ليبيا – وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطوطه المعلنة تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا بـ”الهادفة أساسًا لتحقيق التوازن وحفظ المسار السياسي لقضيتها”.

السيسي أكد خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربي تجاه جميع القضايا.

بدوره ثمن العسومي دور السيسي في صون الأمن القومي العربي طوال السنوات الماضية، خاصة الخطوط المعلنة من قبله لتقويض المخاطر في ليبيا.

هذا وكان السيسي قد أعلن في الـ20 من يونيو الماضي أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية